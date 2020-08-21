В эти выходные стартует третий тур первенства России по футболу в зоне Запад.

В эти выходные стартует третий тур первенства России по футболу в зоне Запад.Владимирское Торпедо на выезде сыграет с Санкт-Петербуржской "Звездой", а Муром дома примет московское "Динамо-2". Новый сезон черно-белые начали крайне неудачно. Владимирская команда уступила в первых двух турах и вылетела из одной сто двадцать восьмой кубка России, зато муромляне одержали на старте две победы и расположились в верхней части турнирной таблицы, правда из кубка тоже вылетели.