Уникальный для Владимирской области новый спорткомплекс будет отвечать всем современным требованиям.

Стадион «Торпедо» ждет полная реконструкция, и журналисты уже смогли ознакомиться с планом объекта.- Проведённое в 2019 году обследование конструкций стадиона показало, что они не подлежат ремонту. Только демонтаж. Мы планируем создать абсолютно новый комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Похожего объекта во Владимирской области пока нет, - заявил директор Департамента физической культуры и спорта Алексей СипачКак видно на плане, большой стадион немного уменьшится в размерах и будет рассчитан на 10 тысяч зрителей, над трибунами появится навес. На игровом поле появится современное искусственное покрытие и подогрев, благодаря чему играть и тренироваться на нём можно будет круглогодично. Кроме того, для занятий физкультурой и спортом появится ещё два крытых комплекса.Проектно-сметная документация и экспертиза по объекту должны быть готовы к декабрю текущего года. Начать обновление «Торпедо» планируют уже в следующем году.