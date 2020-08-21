И построят заново в меньших размерах.

И построят заново в меньших размерах.«Проведённое в 2019 году обследование конструкций стадиона показало, что они не подлежат ремонту. Только – демонтаж. Мы планируем создать абсолютно новый комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Похожего объекта во Владимирской области пока нет», – заявил директор Департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.В итоге, большой стадион немного уменьшится в размерах и будет рассчитан на 10 тысяч зрителей, над трибунами появится навес. Игровое поле будет с искусственным покрытием и подогревом, благодаря чему играть и тренироваться на нём можно будет круглогодично. Кроме того, для занятий физкультурой и спортом появится ещё два крытых комплекса.Проектно-сметная документация и экспертиза по объекту должны быть готовы к декабрю текущего года. Начать обновление «Торпедо» планируют уже в следующем году.