Работница предприятия похитила деньги из шкафчика для личных вещей раздевалки.

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении раздевалки одного из предприятий, расположенных в городе Владимире, из металлического шкафчика, предназначенного для хранения вещей работников, похитило денежные средства в сумме 5 тысяч рублей.По данному факту отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Сотрудники уголовного розыска городского УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 40-летняя местная жительница, работающая в данной организации.Полицейские установили, что подозреваемая во время рабочей смены увидела, что в соседнем шкафчике в замке оставлен ключ. Женщина открыла дверцу и обнаружила 5 тысяч рублей. На следующую рабочую смену она не вышла, чем навлекла на себя подозрения. Оперативники установили местонахождение и задержали предполагаемую злоумышленницу. В содеянном она призналась, обещав вернуть похищенные денежные средства в ближайшее время.