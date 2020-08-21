Всех желающих приглашают посмотреть фильм "Дорогой папа".

Всех желающих приглашают посмотреть фильм "Дорогой папа".Место и день - традиционные - 21 августа (пятница), Никитский бульвар. Начало фильма в 20:30.Напомним, что сезон летних открытых кинопоказов был отложен в связи с «коронавирусными» ограничениями. Бесплатные киносеансы на открытом воздухе стали для жителей города Владимира доброй традицией.Впервые они были организованы управлением по делам молодежи администрации города Владимира летом 2013 года в самом центре города - на Никитском бульваре