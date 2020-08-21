Пауза продолжается. Прирост летальных исходов во Владимирской области вторые сутки на нуле. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. А вот за последние двое суток
<a href="https://33live.ru/novosti/21-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-066-letalnyx-isxodov-191.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 066, летальных исходов 191</a> - Пауза продолжается. Прирост летальных исходов во Владимирской области вторые сутки на нуле. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. А вот за последние двое суток
[url=https://33live.ru/novosti/21-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-066-letalnyx-isxodov-191.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 066, летальных исходов 191[/url] - Пауза продолжается. Прирост летальных исходов во Владимирской области вторые сутки на нуле. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. А вот за последние двое суток