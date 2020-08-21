Пауза продолжается. Прирост летальных исходов во Владимирской области вторые сутки на нуле. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. А вот за последние двое суток

Пауза продолжается. Прирост летальных исходов во Владимирской области вторые сутки на нуле. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. А вот за последние двое суток в 33-ем регионе от КОВИДа никто не умирал. Общее число умерших по-прежнему 191. Новых случаев заболевания за последние сутки — 24 в 9-ти муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6