На реконструкцию береговой линии пруда в селе Рождествено ушло 3 млн рублей.

В Собинском районе благоустроена зона отдыха по береговой линии пруда в селе Рождествено. Благоустройство проведено в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», сообщают в пресс-службе Белого дома.В ходе реализации проекта из бортового камня и тротуарной плитки построена пешеходная часть зоны отдыха, на ней установлено 17 фонарей уличного освещения. Рядом располагается озеленённая территория, разбиты клумбы.На эти цели было направлено около 3 млн рублей. Основная часть финансирования поступила из федерального бюджета. Остальные средства выделены из регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.Набережная уже стала популярным местом отдыха у рождественцев. В дальнейшем планируется создать дополнительные цветочные клумбы, вокруг которых будут располагаться скамейки и урны. Также предусматривается строительство помоста с лестницей у пруда.