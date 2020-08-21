Во Владимирской области продлевается режим самоизоляции для пожилых граждан. Соответствующие изменения уже внесены в Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». По новому

Во Владимирской области продлевается режим самоизоляции для пожилых граждан. Соответствующие изменения уже внесены в Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». По новому графику ограничения для людей старшего возраста продлятся до 6 сентября. Напомним, режим самоизоляции действует для лиц старше 65 лет. Для его соблюдения необходимо находится дома или на даче, исключить контакты с другими