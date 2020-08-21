В 2020 году автопарк службы скорой медицинской помощи Владимирской области пополнят 45 единиц специализированного транспорта – 33 автомобиля класса «В» и 12 реанимобилей.

2020 году автопарк службы скорой медицинской помощи Владимирской области пополнят 45 единиц специализированного транспорта – 33 автомобиля класса «В» и 12 реанимобилей.В конце августа автопарк Скорой пополнился тремя специализированными автомобилями «Газель». Они обошлись в 12 млн рублей, которые поступили из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области». Автомобили класса «В» оснащены всем современным оборудованием, позволяющим оказывать неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе и проводить экспресс-анализы. В арсенале медиков – аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, кислородные баллоны с ингалятором, электрокардиограф, глюкометр, полный комплект носилок и многое другое.По информации пресс-службы Владимирской области, в 2020 году, в дополнение к этим машинам, специализированная служба получила два современных реанимобиля, купленных за счёт федерального бюджета.Всего в 2020 году служба скорой медицинской помощи Владимирской области получила 30 автомобилей за счёт федерального и областного бюджетов. Ожидается поступление ещё 15 автомобилей скорой помощи класса «В», часть из которых будет переданы Станции СМП г. Владимира.Кроме того, в 2020 году региональная система здравоохранения получит 11 автомобилей для амбулаторно-поликлинического звена, которые будут использоваться при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам на дому. Автомобили уже поставлены в Александровскую, Меленковскую, Селивановскую и Собинскую районные больницы и в ряд других учреждений. Еще два автомобиля были поставлены в Городскую больницу №6 г. Владимира и Собинскую районную больницу. Они предназначены для транспортировки пациентов в гемодиализные центры.В августе текущего года Областная детская клиническая больница также приобретёт реанимобиль для транспортировки новорождённых, нуждающихся в лечении и реанимации в условиях специализированного учреждения.