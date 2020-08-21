Пожар случился поздней ночью в доме к Киржаче, а вчера полыхало здание в Петушках

На пожаре в Киржаче нашли тело погибшей женщины в возрасте 85 лет.По информации пресс-службы МЧС по Владимирской области, в 02:00 21 августа 2020 года в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киржач, р-н Шелкового комбината, квартал Прибрежный д. 4, кв. 59.— К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1935 г.р, — сообщили сотрудники МЧС.На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 32 кв. м. Чтобы потушить огонь, пришлось привлечь 11 человек и 5 единиц техники.Отметим, что вчера загорелось неэксплуатируемое здание по адресу: Петушинский район, п. Вольгенский, ул. Луговая, д. 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.В течение прошедших суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне.Организована работа по тушению 16-ти техногенных пожаров.