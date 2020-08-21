Больше всего - 1021 - во Владимире
Больше всего - 1021 - во Владимире
863 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
680 - в Петушинском
районе
,
568 - в о. Муром,
531 - в Ковровском
районе
,
462 - в Александровском
районе
,
312 - в Собинском
районе
,
306 - в Вязниковском
районе
,
293 - в Юрьев-Польском
районе
,
212 - в Кольчугинском
районе
,
167 - в Меленковском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
105 - в Суздальском
районе
,
81 - в Камешковском
районе
,
63 - в Радужном,
55 - в Селивановском
районе
,
48 - в Гороховецком
районе.
За сутки на 21 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 случаев в Гусь-Хрустальном районе,
5 - в округе Муром,
4 - в Меленковском
районе
,
2 - в Ковровском
районе
,
2 - во Владимире,
2 - в Гороховецком
районе
,
2 - в Селивановском
районе
,
1 - в Александровском
районе
,
1 - в Вязниковском
районе
.