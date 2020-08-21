Больше всего - 1021 - во Владимире

Больше всего - 1021 - во Владимире863 - в Гусь-Хрустальномрайоне680 - в Петушинскомрайоне568 - в о. Муром,531 - в Ковровскомрайоне462 - в Александровскомрайоне312 - в Собинскомрайоне306 - в Вязниковскомрайоне293 - в Юрьев-Польскомрайоне212 - в Кольчугинскомрайоне167 - в Меленковскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне105 - в Суздальскомрайоне81 - в Камешковскомрайоне63 - в Радужном,55 - в Селивановскомрайоне48 - в Гороховецкомрайоне.За сутки на 21 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 случаев в Гусь-Хрустальном районе,5 - в округе Муром,4 - в Меленковскомрайоне2 - в Ковровскомрайоне2 - во Владимире,2 - в Гороховецкомрайоне2 - в Селивановскомрайоне1 - в Александровскомрайоне1 - в Вязниковскомрайоне