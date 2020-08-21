Обследование здания театра после пожара завершено, готовится соответствующее заключение, которое будет представлено членам рабочей группы на следующей неделе.

Обследование здания театра после пожара завершено, готовится соответствующее заключение, которое будет представлено членам рабочей группы на следующей неделе.Основные несущие конструкции здания не пострадали. При этом повреждена пожаром, непригодна к эксплуатации и подлежит замене система остекления фасадов, являющаяся значимым элементом архитектурно-художественного оформления театра, сообщила пресс-служба обладминистрации.В кратчайшие сроки Инспекция по охране объектов культурного наследия выдаст задание на проведение работ по сохранению, после чего незамедлительно начнётся подготовка технического задания на разработку проекта восстановительных работ.Уже согласован скорректированный с учётом результатов обследования здания проект «дорожной карты», включающей этапы разработки необходимой научно-проектной документации, прохождения необходимых экспертиз и выполнение первоочередных работ в 2020 – 2021 годах.Напомним, пострадали 500 кв. метров. Выгорели сцена, зрительный зал и фойе, утрачен занавес. Сейчас специалисты заняты оценкой масштабов разрушений и определением стоимости восстановительных работ.