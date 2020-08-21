Маленького хаски с отказавшими задними лапами выкинули из машины на трассу.

Маленького хаски с отказавшими задними лапами выкинули из машины на трассу.6-8-месячный пес очень контактный, радостно ковыляет к тому, кто позовет, - сообщили зоозащитники в своей группе в ВК. Они отвезли его в ветклинику, назвали Гордоном.О трагической истории Гордона стало известно уральским волонтерам специализированного приюта HuskyEkb и забрать щенка, сообщил порталТам его обследуют максимально тщательно. И для спасенного пандус или коляску для неходячих собак.