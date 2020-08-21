Уголовное дело по факту применения насилия в отношении участкового уполномоченного полиции возбуждено в отношении 19-летнего жителя Вязниковского района.

Уголовное дело по факту применения насилия в отношении участкового уполномоченного полициивозбуждено в отношении 19-летнего жителя Вязниковского района.По версии следствия, в ночное время 10 августа 2020 года молодой человек нанес не менее одного удара кулаком по лицу участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Вязниковскому району, который приехал на вызов по сообщению о высказывании подозреваемым угрозой убийством своему отцу.Вину в совершенном преступлении ранее судимый молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся.За совершенное преступление ему грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области