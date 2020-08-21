Охотиться нужно аккуратно. Росгвардия проверила больше 100 владельцев охотничьего оружия, которые были привлечены к административной ответственности. Протоколы на них составляли за

Охотиться нужно аккуратно. Росгвардия проверила больше 100 владельцев охотничьего оружия, которые были привлечены к административной ответственности. Протоколы на них составляли за несоблюдение правил охоты. Сезон охоты на болотно-луговую дичь в нашей области начался 15 августа. И всем любителям подобного вида отдыха в Росгвардии напоминают, при обращении с оружием необходимо соблюдать следующие правила: - применять оружие на расстоянии более 200 метров от