В СМИ распространилась информация о причастности украинских спецслужб к задержанию россиян на юге Белоруссии. Президент Незалежной Владимир Зеленский отреагировал на это известие.

В СМИ распространилась информация о причастности украинских спецслужб к задержанию россиян на юге Белоруссии. Президент Незалежной Владимир Зеленский отреагировал на это известие.Украинский политик рассказал, что ознакомился с этой новостью. По его словам, представленные журналистами данные являются ложными. "Печально, что некоторые издания сделали из этого сенсацию. Я не знаю ни о какой операции. Это бред", – сказал Владимир Зеленский.О задержании 33 россиян в санатории под Минском стало известно в конце июля. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что граждане соседнего государства планировали устроить массовые беспорядки накануне президентских выборов.Задержанных назвали бойцами ЧВК "Вагнер". Выяснилось, что некоторые из них были причастны к военным действиям в Донбассе. В начале августа Украина запросила о выдаче 28 россиян. Но белорусская сторона отказалась. 14 августа задержанные вернулись на родину.Спустя некоторое время газета "Комсомольская правда" опубликовала материал-расследование запутанного дела. Как рассказал анонимный источник, арест российских гражданОни связались с "вагнеровцами" и представились сотрудниками российской нефтяной компании. Злоумышленники предложили бывшим военным поработать охранниками на нефтяных объектах в Сирии и купили для них авиабилеты.19 Авг 2020 в 4:33 PDTПо прибытии россиян в Минск, украинцы сообщили белорусским коллегам о подозрительных иностранцах, которые могут якобы готовить государственный переворот. "Вагнеровцев" задержали и отправили под арест.