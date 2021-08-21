Мэрия Владимира подала в суд на собственников квартир многоквартирного дома №23А на Суздальском проспекте. Дом 1958 года постройки признан аварийным. Его должны были снести до 1 июля 2020 года. ..

Мэрия Владимира подала в суд на собственников квартир многоквартирного дома №23А на Суздальском проспекте. Дом 1958 года постройки признан аварийным. Его должны были снести до 1 июля 2020 года. Расселение затянулось. Власти пытаются изъять объект для обеспечения безопасности людей.Владельцам недвижимости был направлен проект соглашения об изъятии имущества, а также отчёт с указанием рыночной стоимости квадратных метров и убытков. Жильцы отказались добровольно подписать документ. В результате горадминистрация просит Фемиду выселить горожан путём выкупа квадратных метров с выплатой ответчикам денежной компенсации.В двухэтажкке числится 12 квартир, которыми распоряжаются 19 человек. Площадь строения - 3065 квадратных метров.