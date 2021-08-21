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<a href="https://33live.ru/novosti/21-08-2021-neizvestnomu-xakeru-zaplatyat-150-tysyach-rublej-za-popytku-vzloma-testovogo-onlajn-golosovaniya.html" target="_blank">Неизвестному хакеру заплатят 150 тысяч рублей за попытку взлома тестового онлайн-голосования</a> - Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ищет неизвестного хакера. Журналист готов заплатить за попытку взлома тестового онлайн-голосования.