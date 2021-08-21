Полицейские установили, что в одном из магазинов на Варшавском шоссе продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенном на Варшавском шоссе, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22