В пятницу, 20 августа, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве.

В пятницу, 20 августа, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве.Главы двух государств обсудили международную повестку, в частности – ситуацию на востоке Украины. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили обеспокоенность из-за возросшей напряженности в Донбассе. Президент России признался, что у него складывается впечатление, что украинские власти отказываются от мирного разрешения конфликта.По словам Путина, в Незалежной было принято множество законов и подзаконных актов, которые противоречат Минским соглашениям. В связи с этим российский лидер попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку украинская сторона ранее взяла на себя обязательства.Также Путин отметил, что канцлер Германии делала многое ради разрешения кризиса на Украине. По словам президента России, Меркель стояла у истоков создания нормандского формата.Напомним, в воскресенье, 22 августа, канцлер Германии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что главы двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений, экономической политики, реформы и многое другое. Также Ангела Меркель пообщается с премьер-министром Денисом Шмыгалем.