Президент Украины Владимир Зеленский может попасть под уголовное дело, если уволит Виталия Кличко из Киевской городской государственной администрации (КГГА), считает экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Президент Украины Владимир Зеленский может попасть под уголовное дело, если уволит Виталия Кличко из Киевской городской государственной администрации (КГГА), считает экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.Согласно недавним слухам, Владимир Зеленский хочет снять Виталия Гличко с должности главы КГГА. Якобы ему на смену придет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Последний опроверг данную информацию. Тем временем в городских структурах часто проходят обыски. Кличко уверен: руководство страны давит на местное самоуправление.По мнению Геннадия Москаля, опубликованному на его официальном сайте, Кличко занимает должность мэра Киева, а значит, никто, кроме градоначальника, не может быть главой КГГА. Экс-губернатор сослался на соответствующее решение Конституционного суда Украины, которое было принято в 2003 году.Таким образом, если Зеленский уволит Кличко из КГГА, может быть заведено уголовное дело, и президенту Украины будет грозить до восьми лет лишения свободы. Москаль напомнил о существовании 4 пункта 382 статьи УК.Напомним, ранее Геннадий Москаль , что Владимир Зеленский боится президента России Владимира Путина, поэтому никогда не решится на поездку в Москву для переговоров. С мнением экс-губернатора согласился член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков.