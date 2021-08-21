За незаконную вырубку лесных насаждений возбудили уголовное дело. Как сообщают в надзорном ведомстве, под Ковровом выявлен факт вырубки 12 сосен объемом 21,5 кубометров в защитных лесах.

За незаконную вырубку лесных насаждений возбудили уголовное дело. Как сообщают в надзорном ведомстве, под Ковровом выявлен факт вырубки 12 сосен объемом 21,5 кубометров в защитных лесах. “Черного лесоруба” пока вычислить не удалось. Известно, что разрешительных документов на вырубку леса никому не выдавалось, а ущерб государству составил около 300 тысяч рублей. В этой связи материалы проверки