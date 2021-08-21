Во Владимирской области оштрафовали предприятие по производству и продаже ветеринарных лекарств. Россельхознадзор и эксперты ВГНКИ проверили АО «Фирма БиоХимФарм» на предмет выполнения ..

Во Владимирской области оштрафовали предприятие по производству и продаже ветеринарных лекарств.Россельхознадзор и эксперты ВГНКИ проверили АО «Фирма БиоХимФарм» на предмет выполнения выданных ранее предписаний об устранении грубых нарушений.Организация не выполнила в срок требования надзорных органов. В отношении фармацевтов возбудили административные дела.В результате судья судебного участка №4 города Собинки, Собинского района и ЗАТО Радужный постановил оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей.