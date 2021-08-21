21.08.2021

2021-08-21 16:25:04

В Владимире энтузиасты создали опорный пункт советской милиции

Ребята из военно-исторического клуба "Владимирская милиция" буквально по крупицам собирают и сохраняют оригинальные вещи, которые использовали в прошлом органы правопорядка. Экспонаты теперь можно даже не только увидеть, но и примерить и подержать в руках на новой экспозиции в Музее советского детства в Центральном парке. Энтузиасты воссоздали там "опорный пункт советской милиции". Каким он был полвека назад?



Развивается, расширяется и радует новыми идеями военно-исторический клуб "Владимирская милиция". Образ советского народного милиционера забыть нельзя, - считают ребята. Большинство планируют стать сотрудниками правоохранительных органов. "Вести" рассказывали, как зимой прошлого года реконструкторы вышли на своё первое дело - историческую фотосессию в центре Владимира.



Всеволод Афанасьев, заместитель руководителя военно-исторического клуба "Владимирская милиция": “На мне форма милиционера образца 1969 года, в таком виде практически без изменений просуществовала до 1994 года. Отдельные элементы формы продолжали носить вплоть до начала 2000-х годов”.



А затем сняли короткометражку и зарисовку с вымышленными преступлениями...



Изначально клуб держался на чистом энтузиазме. Все за свой счет: и милицейская форма, и атрибутика. Вскоре их тягу к советской истории заметила администрация Центрального парка и выделила комнату в музее Советского детства. Теперь там музей Советской милиции, тот самый "опорный пункт". Всеволод Афанасьев, организатор военно-исторического клуба «Владимирская милиция»: Неоднократно наш музей делал выездные экскурсии в летние лагеря, где в простой и интересной форме рассказывал детям о правилах дорожного движения, историю правоохранительных органов, а также о снаряжении и вооружении советской милиции”.



Антураж комнаты соответствующий. С решетками на окнах. Когда-то здесь был настоящий пост советской милиции. В экспозиции: комплекты формы с 69 по 91 годы, печатная машинка, рация, так называемые "милицейские дубинки", наручники, телефон для внутренней связи, журнал сдачи-приемки поста и другие любопытные документы. Детей могут научить собирать и разбирать автомат Калашникова и пистолет Макарова. А одна из участниц уже готовит для выставки криминальный чемоданчик - главное оружие выездного эксперта. Павел Рассадкин, организатор военно-исторического клуба «Владимирская милиция»: «Также в нашем музее есть фотозона, где любой желающий сможет себе сделать памятную фотокарточку. В скором времени у нас состоится запуск квестов, как для детей, так и для взрослых, где участникам предстоит расследовать вымышленное преступление, собирать улики, допрашивать свидетелей, и в конечном итоге найти виновника преступления”.



На входе советские милиционеры "дежурят" поочередно. Уверяют, что главный экспонат - живой человек. Вскоре, говорят ребята, опорный пункт превратится в полноценный отдел. Так что со всеми запылившимися полицейскими атрибутами - вам сюда. В Центральный парк. Любовь Истратова, Андрей Синягин "Вести"-Владимир.