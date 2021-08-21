21.08.2021

2021-08-21 13:05:04

Владимирские школьники отправились на Первенство Европы по спортивному ориентированию

Владимирские школьники примут участие в Первенстве Европы по спортивному ориентированию. Спортсмены прекрасно показали себя на Кубке России.



В составе делегации за медалями в Литву направились Павел Брызгалов и Анастасия Ламова. В составе делегации региона также Гладилкина Олеся из Гусь-Хрустального.



Особенность этого вида спорта в том, что помимо хорошей физподготовки важна и слаженная умственная работа. Первенство Европы уже стартовало и продлится оно до 23 августа.



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