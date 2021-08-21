В воскресенье, 22 августа, вступает в силу закон, отменяющий необходимость предоставления диагностической карты при оформлении страхового полиса. Но это не означает, что техосмотр не нужно проходить вовсе, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В воскресенье, 22 августа, вступает в силу закон, отменяющий необходимость предоставления диагностической карты при оформлении страхового полиса. Но это не означает, что техосмотр не нужно проходить вовсе, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО", — написал председатель ГД в своем .В то же время он подчеркнул, что такая мера не означает отмены процедуры технического осмотра транспортного средства.Володин напомнил, что если водитель не прошедшего техосмотр автомобиля станет виновником дорожно-транспортного происшествия из-за технической неисправности, то страховка действовать не будет."Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги", – объяснил председатель Госдумы.Своевременный техосмотр транспортного средства позволит вовремя обнаружить неполадки, снизить риск аварийности и сберечь многие жизни, заключил Володин.