Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 402 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 августа подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 30 человек. Ещё 25 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 22 - в Ковровском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Кольчугинском, 11 - в Киржачском районах. По 9 заболевших выявлено в Юрьев-Польском, Суздальском и Вязниковском районах. По 8 пациентов с ковидом прибавилось в Петушинском и Собинском, 7 - в Александровском, 6 - в Меленковском, 4 -в Камешковском, 3 - в Гороховецком районах. По 2 инфицированных зафиксировано в Селивановском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 402 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11102 случая во Владимире, 5555 - в Гусь-Хрустальном районе, 5096 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.