Росприроднадзор запустил сбор заявок на участие в премии «Экология — дело каждого»
«Экология –...
Росприроднадзор запустил сбор заявок на участие в премии «Экология — дело каждого»
«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди молодёжи.
Участники от 6 до 17 лет смогут предложить свои интересные и нестандартные эко-решения. За них они получат ценные призы.
Успейте подать заявку до 1 октября на сайте премии.
Фото: https://www.pxfuel.com/