Росприроднадзор запустил сбор заявок на участие в премии «Экология — дело каждого» «Экология –...

Росприроднадзор запустил сбор заявок на участие в премии «Экология — дело каждого»«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди молодёжи.Участники от 6 до 17 лет смогут предложить свои интересные и нестандартные эко-решения. За них они получат ценные призы.Успейте подать заявку до 1 октября на сайте премии.Фото: https://www.pxfuel.com/