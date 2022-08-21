Круизный теплоход «Сергей Образцов», следовавший из Мурома в Москву, получил пробоину на Оке в...

Круизный теплоход «Сергей Образцов», следовавший из Мурома в Москву, получил пробоину на Оке в Рязани.Двухпалубный корабль» Сергей Образцов» , был построен в Венгрии в 1969 году. Сейчас он принадлежит Московскому речному пароходству.Как сообщают очевидцы, в районе Лесопарка круизный лайнер из Москвы сел на мель и пропорол бочину. Пассажиров сразу же эвакуировали. Позже другие очевидцы уточнили, что «Сергей Образцов» получил пробоину якобы во время стоянки у дебаркадера Рязани. Именно поэтому теплоход пришлось вытолкать на мель, чтобы не допустить затопления.Спустя несколько часов судно заметили выше реки Трубеж, оно уже было на плаву.Фото: https://www.pxfuel.com/