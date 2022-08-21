21 августа Виктору Рыбину исполняется 60 лет. Больше половины своей жизни артист счастлив с третьей супругой Натальей Сенчуковой. Однако их история любви не была безоблачной.

21 августа Виктору Рыбину исполняется 60 лет. Больше половины своей жизни артист счастлив с третьей супругой Натальей Сенчуковой. Однако их история любви не была безоблачной.Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе уже более 30 лет. Союз звездных супругов считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Артисты построили гармоничный брак и обрели семейное счастье даже несмотря на тяжелые испытания, которые им пришлось преодолеть. А ведь трудностей в их истории любви было немало.Если для Сенчуковой этот брак стал первым и единственным, то Рыбин к моменту их знакомства уже успел распробовать семейную жизнь на вкус. До встречи с Натальей Виктор не только дважды женился, но и стал отцом. В первый раз артист пошел в загс еще в юности, но ранний брак быстро привел к разводу. Вторая попытка Рыбина создать семью оказалась более удачной. В 1985 году он женился на Елене Шведовой. Спустя пять лет у пары родилась дочка Мария.Вскоре после пополнения в семье Виктор встретил Наталью. К моменту их знакомства на фестивале Рыбин уже вовсю руководил группой "Дюна", а Сенчукова была лишь юной танцовщицей без постоянного места работы. Увидев яркую девушку, артист тут же потерял голову.Влюбленные не только начали работать вместе, но и закрутили роман. Рыбин долго метался между семьей и новой возлюбленной, да и для самой Сенчуковой любовный треугольник был настоящей пыткой. Однажды певица забеременела, но не решилась рожать от женатого мужчины и сделала аборт. Они не раз пытались прекратить общение, но не смогли. В итоге Виктор рассказал всю правду супруге и ушел к Наталье.Поженились влюбленные лишь в 1998 году, когда Сенчукова уже была беременна. Вскоре у пары родился сын Василий. Через 10 лет после прибавления в семье звезды обвенчалась. Супругам удалось построить по-настоящему счастливый и крепкий брак, но их совместная жизнь не была безоблачной.Несколько лет назад Виктору и Наталье поставили один и тот же страшный диагноз – базально-клеточный рак кожи. Все началось с небольшого пятна, которое Сенчукова обнаружила у себя на ноге. Спустя время похожее появилось и у Рыбина. Вскоре супруги сдали анализы и узнали о своей болезни.Борьба с недугом стала для музыкантов серьезным испытанием. К счастью, вместе им удалось победить коварную болезнь. Знаменитые супруги продолжают радовать поклонников своим творчеством и наслаждаются жизнью, хотя теперь относятся к своему здоровью куда более внимательно.