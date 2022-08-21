Московские спасатели-добровольцы 20 августа остановили приближение огня к деревне Ольгино в Рязанской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московские спасатели-добровольцы 20 августа остановили приближение огня к деревне Ольгино в Рязанской области. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал, что в Рязанской области с пожарами борются более 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники из Москвы. Количество тяжелых бульдозеров увеличено до 14 штук, отметил мэр.На борьбу с пожарами во Владимирской области столица направила 200 человек и 70 единиц техники, уточнил Собянин."Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта", – написал мэр.Из-за пожаров в соседних регионах московские службы работают в усиленном режиме. Ведется мониторинг качества воздуха в столице, специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях. Особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам, добавил мэр.Ранее по поручению Собянина Москва группировку сил и средств, направленную для локализации пожаров в Рязанской области.