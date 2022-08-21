Предприниматель забросил участки, за несколько лет они заросли сорняками.

Россельхознадзор изъял у владимирского предприятия 47,6 гектаров земли. Предприниматель забросил участки, за несколько лет они заросли сорняками. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.Так, ООО «Самсон» игнорировала требования закона, обязывающие собственника защищать земли от зарастания сорняков, деревьев и кустарников. Сейчас почти 50 гектаров земли продадут с публичных торгов, если бизнесмен не оспорит решение суда.