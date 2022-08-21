Образовательные учреждения среднего звена начнут переходить на новый сервис «Моя школа». Школы...

Образовательные учреждения среднего звена начнут переходить на новый сервис «Моя школа».Школы Владимирской области получат к ней доступ с 1 января 2023 года. Пока же пилотный проект запустят только в 15 регионах России. Платформа станет единой информационной системой для всех школ страны. В ней будут находиться электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, а также библиотека цифрового образовательного контента. Своего рода, площадка полезных данных для педагогов, учеников и их родителей.К 2024 году на платформе разместят разнообразные материалы по всем предметам с 1-ого по 11-й класс. Как известно, «Моя школа» будет содержать огромный объем информации и для удобства объединит сразу несколько сервисов и баз данных.Помимо образовательной миссии, платформа будет выполнять функцию тематической социальной сети. В которой ученики и педагоги смогут общаться на школьные темы, а родители — задавать вопросы и получать конкретные ответы.Фото: https://www.pxfuel.com/