Авария произошла поздно вечером 20 августа около посёлка Лесного.

Авария с двумя погибшими произошла под Владимиром вечером 20 августа, сообщаетДТП случилось около 22.00 около посёлка Лесного. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Land Rover. В результате удара одна из иномарок загорелась. Проезжавшие мимо автомобилисты тушили её самостоятельно с помощью огнетушителей.По данным полиции, погибли два человека: водитель и пассажир Renault Logan. Ещё два человека – водитель и пассажир Land Rover – находятся в больнице.