В Коврове прокуратура добивается расселения жильцов аварийного дома по улице Октябрьской. Проверка...

В Коврове прокуратура добивается расселения жильцов аварийного дома по улице Октябрьской.Проверка соблюдения требований жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда ковровской городской прокуратурой была проведена в связи с обращением местного жителя. Житель Коврова пожаловался на условия, в которых обитает он с семьей в многоквартирном доме № 31 по улице Октябрьская, 1949 года постройки.В ходе осмотра здания специалистами ООО «Проектно-экспертная Компания» установлено, что физический износ конструкций составляет 65%, техническое состояние постройки представляет угрозу для жизни и здоровья граждан как во внутреннем пространстве, так и на прилегающей территории.Межведомственная комиссия дом был признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом. Проживание в нем ставит под угрозу жизнь и здоровье жильцов. Поэтому, по результатам проверки в Ковровский городской суд прокуратура направила исковое заявление о возложении на администрацию города Коврова обязанности предоставить семье благоустроенное жилое помещение.Фото: https://www.pxfuel.com/