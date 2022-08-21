В Муроме, в парке 50-летия Советской власти вандалы повредили скамейки и урны.
Сотрудники МБУ...
В Муроме, в парке 50-летия Советской власти вандалы повредили скамейки и урны.
Сотрудники МБУ «Благоустройство» устраняют последствия вандализма в парке 50-летия Советской власти. В ночь с пятницы на субботу неизвестные устроили там «погром». Повреждено в общей сложности пять элементов благоустройства: скамейки, урны.
Хулиганы сломали садовую фигуру бегемота, информационные таблички, домики для уток, подожгли качели, сбросили в водоем биотуалет.
Фото: https://www.pxfuel.com/