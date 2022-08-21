Фотограф Александр Каширцев запечатлел редкое для нашей области явление.

В небе над Владимирской областью засняли северное сияние. Фотограф Александр Каширцев запечатлел редкое для нашей области явление.Фотография была сделана в селе Малыгино Ковровского района. Как рассказал мужчина, он специально охотился за северным сиянием – случайно его найти точно не получится.«Когда поток солнечной массы врезается в атмосферу возникает геомагнитная буря и появляется полярное сияние. Чем сильнее удар по атмосфере, тем дальше от полюсов можно наблюдать полярное сияние. За прошедшие 7 лет понаблюдать удалось лишь второй раз», – поделился Александр.