Рабочая неделя будет аномально жаркой. Нетипично высокая температура воздуха, державшаяся в...

Рабочая неделя будет аномально жаркой.Нетипично высокая температура воздуха, державшаяся в средней полосе России с июля до конца августа была зафиксирована в 1972 году. В тот год температура поднималась до +34°. По прогнозу синоптиков, именно на этой неделе столбики термометров подберутся к этому значению.22 августа во Владимире и области, температура воздуха днем поднимется до +29..30°. Ночью температурные показатели не будет опускаться ниже +17..19°. Ветер юго-восточный, 2 м/с, осадков не ожидается.На фоне приближающегося с юго-востока антициклона, атмосферное давление будет выше нормы на 7–10 миллиметров ртутного столба. Снижение температуры ожидается лишь во второй половине предстоящей недели. С пятницы, температура опустится до +25–29°.Фото: https://www.pxfuel.com/