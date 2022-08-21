Во Владимирской области в городе Юрьев – Польский на базе Центра внешкольной работы открылась новая...

Во Владимирской области в городе Юрьев – Польский на базе Центра внешкольной работы открылась новая развивающая площадка с дорожной разметкой, макетами дорожных знаков и светофоров, перекрестками и пешеходными переходами. Это позволит юным участникам дорожного движения изучать ПДД в условиях, приближенных к реальным.Первое занятие на обучающей площадке состоялось 19 августа. Инспектор по исполнению административного законодательства Юрьев – Польского ОГИБДД старший лейтенант полиции Алена Мартьянова познакомила ребят с основными дорожными знаками, встречающимися на пути следования, разобрала правила проездов перекрестков и пешеходных переходов, - сообщает УМВД России по Владимирской области на своем сайте.Участники по достоинству оценили новый формат занятия и дружно попросили госавтоинспектора в ближайшее время вновь встретиться на поле автогородка.Фото: https://www.pxfuel.com/