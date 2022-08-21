Во Владимирской области у предприятия изъяли 50 гектаров заросших сельхозземель. В Кольчугинском...

Во Владимирской области у предприятия изъяли 50 гектаров заросших сельхозземель.В Кольчугинском районе у местного предприятия ООО «Самсон» через суд изъяли земельный участок в 47,6 гектаров, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Ранее на протяжении пяти лет — с 2017 по 2021 годы — управление Россельхознадзора неоднократно фиксировало на сельхозземлях сорную и древесно-кустарниковую растительность, то есть, собственник не обрабатывал и не использовал свою землю по назначению.Предприятие игнорировало требования закона, который обязывает собственников защищать земли от зарастания. Теперь участок в полсотни гектаров продадут с публичных торгов, если собственник не оспорит решение суда.Фото: https://www.pxfuel.com/