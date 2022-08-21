Из-за высокой пожарной опасности во Владимирской области с 20 августа запрещено посещать леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Решение было принято на внеплановом

Из-за высокой пожарной опасности во Владимирской области с 20 августа запрещено посещать леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Решение было принято на внеплановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ранее в регионе лишь ограничили посещение лесов, установив шлагбаумы и аншлаги на въездах. Из-за установленного в регионе