Загородный парк приглашает владимирцев и гостей региона на свой день рождения. В этом году парку...

Загородный парк приглашает владимирцев и гостей региона на свой день рождения.В этом году парку исполняется 61 год. Для гостей праздника организаторы подготовили много интересных, ярких и разнообразных площадок.Праздничная программа будет поделена на 11 площадок : «Релакс-парк», «Вкусный парк», «Спорт-парк», «Музыкальный парк», «Добрый парк», площадка «Арт-Эко-парк», зона «Эрудит-парк», «Дэнс-парк», «Ретро-парк», «Пикник-парк» и площадка для самых веселых, активных и неугомонных гостей «Кидс-парк».Праздник пройдет сегодня, 21 августа. Начало — в 12:00.Фото: https://vk.com/parkz33