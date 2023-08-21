107 человек, в том числе 23 ребенка: губернатор Александр Авдеев прокомментировал ситуацию с...

107 человек, в том числе 23 ребенка: губернатор Александр Авдеев прокомментировал ситуацию с массовым отравлением во ВладимиреС 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Всего было госпитализировано 67 человек. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел.Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в Следственный комитет."С главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой мы договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Это необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать", - добавил Александр Авдеев.На данный момент все пострадавшие чувствуют себя лучше и уже на этой неделе смогут поехать домой.Фото pxfuel.com