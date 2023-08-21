Главное в детективе – реалистичность в сочетании с неожиданностью. Вслед за классиками жанра пришло новое поколение, которое смело вплетает в сюжеты расследований мистику и саспенс. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг современных мастеров самого логичного из всех жанров.

Главноев детективе – реалистичность в сочетании с неожиданностью. Вслед за классикамижанра пришло новое поколение, которое смело вплетает в сюжеты расследованиймистику и саспенс. Вместе с книжным сервисом мы сделалиподборку книг современных мастеров самого логичного из всех жанров.Японскаяписательница Канаэ Минато уже в 13 лет считалась мастером жанра иямису,исследующего тёмные стороны человеческой психики. Поэтому никого не удивило,что её первый «взрослый» роман стал бестселлером, за что получил премиюкниготорговцев. В него автор вложила весь свой опыт придумывания историй, этомуона училась, читая классиков детектива Эдогаву Рампо, Мориса Леблана и АгатуКристи. Вслед за ними молодой автор предлагает с головой погрузиться в тайны изагадки гибели четырёхлетней Манами – дочери учительницы Юко Моригути. Телодевочки нашли в школьном бассейне, полиция сочла это несчастным случаем. Номать знает правду – её дитя убили одноклассники, и она намерена преподать имурок чудовищной мести.Большуючасть своей жизни Александра Маринина посвятила исследованию феноменапреступности. Уже в начале своей карьеры в звании лейтенанта милиции онаизучала личность преступника с аномалиями психики, а также преступника,совершившего повторные насильственные преступления. А с 1987 года занималасьанализом и прогнозированием преступности. Завершив карьеру подполковникоммилиции, Маринина сконцентрировалась на писательстве. В книги она вложила всесвои знания о психологии преступлений. На этот раз речь идёт не только отаинственном убийстве знаменитого певца и любимчика Брежнева, но и о несколькихпоколениях семьи милиционеров. Одно из самых громких дел 1960-х не былораскрыто, продолжить его предстоит полвека спустя. Журналист Пётр Кравченко илегендарная Анастасия Каменская считают, что начать надо с того, чтобы подробноисследовать личность убитого и его контакты.Своюкарьеру Тимоти Джеймс Бриртон начинал как сценарист. Окончив КиноакадемиюНью-Йорка, он несколько лет проработал в индустрии фильмов и сериалов. Свойпервый роман он решил написать в двадцать девять лет, а спустя ещё какое-товремя окончательно определился со «своим» жанром. Им стал триллер. Сейчас в егобиблиографии более двух десятков романов. Этот – один из самых завораживающих.В центре сюжета – история психотерапевта Эмили Линдман. Пятнадцать лет назад ейдовелось посотрудничать с полицией в рамках довольно странного дела. Онапровела несколько сеансов для мальчика Тома, на глазах которого произошлажестокая расправа матери над его отцом. Спустя годы женщина узнала Тома вбойфренде своей дочери и стала получать странные письма от того, кто хочет«вернуть свою маму».НатальяАндреева – автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат – написала свойпервый роман в 1990-е годы. Тогда творчество стало для неё способом приложениясвоих сил, когда старый уклад, принятый в стране, рушился. С годами к авторуостросюжетных романов пришло признание – большая часть её книг былаэкранизирована. В этом романе классический детективный сюжет обогащён интригоймести. Бизнесмен Леонид Петровский убит. Оказывается, что мотив может быть нетолько у его конкурентов, но и у каждой из окружающих его женщин. В этомубеждён Женя Снегин – следователь, работающий под прикрытием. Играя рольбойфренда дочери Петровского, он всё глубже погружается в женские тайны.Оказывается, в каждой представительнице прекрасного пола живёт богиня, горе тому,кто разгневает её.После окончания юридического факультета в родном Нижнем НовгородеЕлена Михалкова работала помощником следователя, где занималась криминальнымирасследованиями. Этот опыт помог ей создавать неординарные детективные сюжеты,основанные на реальных событиях. Главным литературным трудом автора стала серия«Расследований Макара Илюшина и Сергея Бабкина». Этот роман принадлежит как разей. Речь идёт о самом громком провале Илюшина. Десять лет назад ему так и неудалось раскрыть причины пропажи женщины – было слишком мало улик и свидетелей.Казалось, человека просто стёрли ластиком. И вот тайна снова возвращается.Сможет ли Илюшин раскрыть дело или его ждёт очередная неудача?