Массовое отравление шаурмой во Владимире обсудили на оперативном совещании губернатора. Сообщается, что, начиная с 16 августа, с жалобами на отравление к врачам обратились уже 107 человек, в

Массовое отравление шаурмой во Владимире обсудили на оперативном совещании губернатора. Сообщается, что, начиная с 16 августа, с жалобами на отравление к врачам обратились уже 107 человек, в том числе 23 ребёнка. Как упомянул Авдеев, отравились шаурмой не только жители нашего региона, но и двух соседних, каких – не упоминается. Около половины пострадавших были госпитализированы. Сейчас