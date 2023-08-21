Число людей, отравившихся во Владимире шаурмой, растёт. В понедельник, 21 августа, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 107 фактах.

Десятки человек попали в больницу, поев шаурмы, купленной во Владимире.Сколько заболело?Число людей, отравившихся во Владимире шаурмой, растёт. В понедельник, 21 августа, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 107 фактах. Среди пострадавших 23 ребёнка, самому маленькому – 6 лет.В каком состоянии пострадавшие?Около 50% граждан, обратившихся в медикам за помощью, пришлось госпитализировать. К счастью, тяжёлых больных не оказалось, все пациенты выздоравливают. В ряде случаев был выявлен сальмонеллёз.Где и как это произошло?По информации прокуратуры Владимирской области, в число неблагонадёжных предприятий общественного питания сегодня включено 5 торговых точек, в которых продавалась шаурма. Они находятся на ул. Чайковского, 27а, ул. Тракторная, 48а, ул. Верхняя Дуброва, 36а, проспект Строителей, 20, Октябрьский проспект, 47.В настоящий момент надзорные ведомства опечатали эти предприятия. Специалисты полагают, что ЧП случилось из-за некачественного куриного мяса, которое поставлялось без документов и готовилось в антисанитарных условиях.Какие меры предприняты?Губернатор Владимирской области , участники которого обсудили ситуацию с массовым отравлением.«Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. Таковы, к сожалению, неприятные последствия «надзорных каникул» в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы», - написал руководитель региона в своём телеграм-канале.Кроме того, была достигнута договорённость с главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой о незамедлительном предоставлении сведений о поставщиках некачественного мяса.Что дальше?На текущий день по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Также проверки проводят областная прокуратура и Россельхознадзор.гражданам защиту и советует обратиться к ним с соответствующим заявлением, приложив все имеющие отношение к делу документы. Консультацию можно получить по телефонам: 8 800 200 05 45, 8 (4922) 45 10 70.