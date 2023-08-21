Для десяти многодетных семей прокуратура отсудила земельные участки во Владимирской...

Для десяти многодетных семей прокуратура отсудила земельные участки во Владимирской области.Александровской городской прокуратурой установлено, что в администрации города Карабаново на учете в качестве нуждающихся в представлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства состоит 9 многодетных семей.Но они, которые не обеспечены землёй в определенный законодательством срок.Прокурор обратился в Александровский городской суд с требованием устранить допущенные нарушения, суд встал на сторону многодетных, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, многодетным семьям в общую долевую собственность предоставлены соответствующие земельные участки.