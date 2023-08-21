Стала лучшей по профессии в стране. Представительница Владимирской области Евгения Майорова победила в 28-м всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения коров. Он проходил в

Стала лучшей по профессии в стране. Представительница Владимирской области Евгения Майорова победила в 28-м всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения коров. Он проходил в Нижегородской области. Конкурс организовало Министерство сельского хозяйства России. За звание абсолютного победителя боролись 63 специалиста из 54 регионов страны. В напряжённом соревновании Евгении Майоровой из Юрьев-Польского района не было равных. Она