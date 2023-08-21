Двое безработных силой заставили владимирца заплатить за оскорбление девушки. Следователем...

Двое безработных силой заставили владимирца заплатить "за оскорбление девушки".Следователем следственного отдела ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Северо - Кавказского региона и 55-летнего местного жителя.Пострадавший сообщил в полиции, что двое незнакомых мужчин, применив насилие, потребовали от него перевести через мобильное приложение банка на их счет 24 000 рублей. Задержанные признали, что таким образом решили «подзаработать».И заявив, что потерпевший, знаком с их общей приятельницей, якобы грубо оскорбил девушку, потребовали от него «моральную компенсацию».Оба злоумышленника заключены под стражу.Фото: https://www.pxfuel.com