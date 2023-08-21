Двое безработных силой заставили владимирца заплатить за оскорбление девушки.
Следователем...
Двое безработных силой заставили владимирца заплатить "за оскорбление девушки".
Следователем следственного отдела ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Северо - Кавказского региона и 55-летнего местного жителя.
Пострадавший сообщил в полиции, что двое незнакомых мужчин, применив насилие, потребовали от него перевести через мобильное приложение банка на их счет 24 000 рублей. Задержанные признали, что таким образом решили «подзаработать».
И заявив, что потерпевший, знаком с их общей приятельницей, якобы грубо оскорбил девушку, потребовали от него «моральную компенсацию».
Оба злоумышленника заключены под стражу.
Фото: https://www.pxfuel.com