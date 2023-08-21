Евгения Майорова из Владимирский области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного...

Евгения Майорова из Владимирский области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного доения.Майорова Евгения Александровна, мастер машинного доения АО «Шихобалово» вернулась в Юрьев-Польский победителем, сообщает пресс-служба администрации Юрьев-Польского района.Евгения Александровна показала лучшие результаты среди других участников и стала чемпионом всероссийского конкурса мастеров машинного доения.Напомним, что конкурс проходил в Нижнем Новгороде.Участникам предстояло пройти четыре этапа со 100-бальной системой оценки:проверка теоретических знаний;разборка и сборка доильного аппарата;санитарная подготовка животного;доение коров в доильном зале.Фото: город Юрьев-Польский. Местное самоуправление.